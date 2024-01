GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO: LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI TORTORETO

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Tortoreto, torna a proporre iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata della Memoria e, poi, del Giorno del Ricordo, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Giovanili.

Questa mattina, l’Assessore alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani ha consegnato,nelle mani del Dirigente Scolastico Daniela Mezzacappa,97 copie del libro “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre, che saranno donate agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Presente anche il ConsigliereDelegato all’Istruzione Dolores Cimini.

Nel contempo, è stato nuovamente esposto lo striscione riportante il testo “Amore: il più potente antidoto contro l’odio e il rifiuto dell’altro”, che rimarrà esposto dal 27 Gennaio al 10 Febbraio, giornata in cui vengono commemorate le vittime del massacro delle foibe.

È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni i fondamentali valori di solidarietà e non discriminazione – hanno dichiarato il Sindaco Piccioni e l’Assessore Ripani durante la consegna – Insieme all’Istituto Comprensivo, che ringraziamo per la collaborazione, sentiamo forte il dovere di mantenere viva la memoria di tragici eventi discriminatori, di ogni genere e matrice ideologica, condannandoli fermamente affinché mai più si verifichino episodi anche lontanamente paragonabili.In occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, le classi della scuola primaria e della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Tortoreto, all’esterno degli edifici scolastici, allestiranno per la cittadinanza una mostra con i lavori svolti durante le attività didattiche, al fine di non dimenticare ciò che è accaduto.