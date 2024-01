VIDEO/ PRESENTATO SOLO IERI DAL COMUNE (FINALMENTE) IL PROGETTO PER RIFARE IL VECCHIO MUNICIPIO

Il Rup del Comune di Teramo ha presentato solo ieri il progetto per la riqualificazione del vecchio municipio di Teramo, di piazza Orsini. I tempi di avvio del cantiere non si conoscono così come non si conoscono quelli della scuola Savini e del Liceo Braga che devono passare al vaglio della Soprintendenza che ancora non fornisce l'ok. In fase avanzata invece e di competenza dell'Usr, i cantieri della Prefettura, quello del Regina Margherita che ha avuto l'ok della soprintendenza. L'edificio San Matteo e Casa dello Sport vedranno l'arrivo dei progetti entro i prossimi tre mesi.

Numeri importanti nella riicostruzione privata, l'Usr ha superato il mezzo miliardo di concessioni e 2.500 cantieri autorizzati, un importante risultato raggiunto dagli uffici come evidenziato dal direttore dell'Usr Rivera.