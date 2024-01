IL PARCO DEL GRAN SASSO DIVENTA ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE), GLI USI CIVICI PREPARANO I RICORSI

Con profondo rammarico abbiamo appreso che la Giunta Regionale con delibera del 28

dicembre 2023 ha approvato lo schema di decreto con il quale il Ministero dell’ambiente

potrà istituire in maniera definitiva e indiscriminata la zona ZSC (zone speciali di

conservazione) su tutti i territori che compongono l’area del Parco Gran Sasso Monti della

Laga. Verrà praticamente istituita una RISERVA INTEGRALE NATURALE entro la quale sarà

impossibile praticare qualsiasi attività umana, agrosilvopastorale, turistica o di sviluppo in

generale a causa di un aumento di divieti, veti e dinieghi portando gli abitanti dei molti

borghi e paesi all’immobilismo e al conseguente deterioramento del tessuto sociale, già

poco florido, dei nostri centri urbani.

L’Associazione che rappresento si era attivata nel depositare studi progettuali al fine di

rimodulare e ridelineare le aree SIC e ZPS escludendo le zone antropizzate dai vincoli

comunitari, progetti che sono stati ignorati dall’amministrazione Regionale.

Pertanto, le amministrazioni di Beni di Uso Civico presenti sui due versanti del Gran Sasso ,

quello Teramano e quello Aquilano, depositeranno ricorso .

La nostra contestazione non nasce dall’istituzione della zona ZSC (zone speciali di

conservazione), che, come da direttiva della comunità europea Natura 2000, deve

preservare gli habitat naturali presenti, ma dalle modalità di istituzione della stessa che non

prende in considerazione una concertazione e condivisione con i territori, che

permetterebbe di programmare sia un piano di sviluppo turistico che la tutela delle

esigenze e gli interessi degli abitanti dei luoghi. Vogliamo ricordare a tutte le istituzioni di

ogni livello, che se nel lontano 1995 è stato possibile istituire il Parco del Gran Sasso e

Monti della Laga è solo perché millenni di storia di vita faticosa di uomini e donne, i così

detti (CIVES), hanno reso possibile il protrarre nel tempo della bellezza dei nostri territori

curandoli, tutelandoli e preservandoli per essere lasciati alle odierne generazioni: e noi

,che siamo gli eredi di questa secolare fatica ,non lasceremo che tutto questo sia reso vano

per una visione miope di uomini istituzionali che non hanno vissuto i nostri luoghi se non

per svago o per diporto.

Presidente Usi Civici Teramani

Tudisco Paride