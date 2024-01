FOTO/TRANCIANO IL CAVO DELLA LUCE, AL BUIO GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZALE SAN FRANCESCO E LE ABITAZIONI DELLA ZONA

Lavori in corso da stasera in piazzale San Francesco per ripristinare il corretto funzionamento del cavo tranciato da una ditta che ha tolto l'energia elettrica agli uffici comunali dove si trova l'anagrafe e alle famiglie del circondario. La ditta che ha causato tutto questo si è messa a lavoro per ripristinare la luce nelle prossime ore. Un guasto talmente grave da far scattare l'emergenza in queste ore che porterà la ditta a lavorare fino a notte tarda.