NESSUN DISGELO, IL CONSORZIO SHOPPING TERAMO CENTRO TORNA AD ATTACCARE IL COMUNE DI TERAMO…IN ARRIVO PROTESTE E NUOVE ADESIONI

Leggiamo sui titoli di stampa di un "disgelo" tra commercianti e amministrazione comunale sulle problematiche legate alla sosta blu e all'attuazione del Pums. Questo ammorbidimento delle posizioni sarebbe avvenuto nel corso dell'incontro tra le parti tenutosi nei giorni scorsi presso la casa comunale.Ci dispiace di dover constatare che, in realtà, nulla di tutto questo corrisponde al vero, nonostante una prima positiva impressione. Tra promesse e proclami che non hanno a che fare con atti concreti, le posizioni invece rimangono distanti. Ad una riflessione più ponderata sui risultati dell'incontro abbiamo riscontrato nell'amministrazione la volontà di tirarla per le lunghe facendo "buon viso e cattivo gioco".Rimane inoltre difficile accordare fiducia ad un'amministrazione che nella convenzione con la società di gestione dei parcheggi rassicura che si impegnerà a "sanzionare le auto in sosta vietata o fuori dai termini orari consentiti al di fuori delle strisce blu" e riconosce al Concessionario "attività di segnalazione e rimozione delle auto in sosta vietata" (art 11,01). Se è vero che non è consentito parcheggiare in sosta vietata, non appare etico che tale attività sia concessa ad un soggetto privato con finalità economiche.Si raggiunge il culmine nell'articolo 10.1.4. "il Comune - vi si legge - si impegna ad adottare una politica amministrativa... (omissis)...tale da favorire l'utilizzo degli stalli a pagamento". Una vera e propria opera di convincimento coatto nei confronti della popolazione, scritta nero su bianco su un accordo scritto male e attuato peggio ai danni di una comunità e delle stesse casse municipali, come è stato dimostrato in incontri recenti.Sottolineiamo, infine, che la protesta dei commercianti incontra sempre più adesioni tra gli stessi residenti, finalmente consapevoli del futuro che li attende. Specifichiamo, infine, che nelle azioni del Consorzio non ci sono finalità politiche ma solo iniziative volte alla salvaguardia delle imprese e dei posti di lavoro. Riterremo surrettizio qualunque accostamento in tal senso. E' quanto si legge in una nota del CONSORZIO SHOPPING TERAMO CENTRO.