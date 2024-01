TROVATO MORTO IN GIARDINO A 64 ANNI: SI SOSPETTA L’OVERDOSE

È stato trovato senza vita, nel giardino di casa, a Fonte del Latte, dalla sorella. Aveva 64anni, un passato di tossicodipendenza, che porta gli inquirenti a sospettare che si sia trattato di un’overdose, anche se non si esclude, al momento, la possibilità di una morte per malore. Sul posto, per le indagini, la Polizia.