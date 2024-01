VIDEO-FOTO/ FABRIZIO CORONA A TERAMO PARLA DEL SUO SUCCESSO COME IMPRENDITORE E GIORNALISTA

E' "andato in scena", oggi, a Teramo un deludente Fabrizio Corona, arrivato di notte e sceso solo alle 12 (orario del suo intervento) per raccontare il suo successo come imprenditore, giornalista ed altro ancora in una sala poco partecipata. Bella però l'inziativa dell'associazione teramana Volèe e il convegno dal titolo "Reinserimento sociale", volto ad approfondire il contesto sociale in cui viene a trovarsi il detenuto che esce dal carcere. Ha moderato Alfredo Giovannozzi con la partecipazione di esperti del diritto e di professionisti del campo sanitario.