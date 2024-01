MUORE FUNZIONARIO DELLA REGIONE A 59 ANNI PER UN INFARTO

"Improvvisamente ci ha lasciati Giovanni Castiglione un bravissimo funzionario della Provincia prima e della Regione poi. Un professionista brillante e competente, compagno di tante sfide per il miglioramento della politica venatoria. Perdiamo una persona perbene, intelligente e con tanta passione. Voglio ricordarlo con il sorriso che ha sempre caratterizzato i nostri incontri". lo ha scritto il consigliere regionale Dino Pepe in un post.

Giovanni Castiglione è morto probabilmente a seguito di un infarto. Lascia la moglie Alessia, i figli Ernesto e Costanzza. Camera ardente da Petrucci. I funerali si svolgeranno lunedi 29 gennaio alle ore 11 in via Pannella nella chiesa del Sacro Cuore. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social a ricordare l'amabilità di questa persona e il buon ricordo lasciato nei tanti amici che lo hanno conosciuto nella sua breve vita.