DOPO PRANZO CADE DAL TETTO DELLA CASA DEL CUGINO: GRAVISSIMO TERAMANO 45ENNE

Era andato a pranzo a casa del cugino, a Piancarani, come faceva di tanto in tanto la domenica. Occasione per stare insieme, ma anche per dare una guardata al tetto della casa del parente, che necessita di qualche lavoro e lui, che ha un'azienda di bonifica amianto, ha deciso, dopo pranzo, di verificare la situazione. Tutto è successo in un attimo e G.D.G., 45 anni di Teramo, è caduto dal tetto. Portato immediatamente al pronto soccorso del Mazzini, è ora ricoverato in prognosi riservata per un grane trauma cranico.