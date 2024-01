GESTIONE PISCINE DELL'ACQUAVIVA: APERTE LE BUSTE, SONO DUE I CONCORRENTI AL BANDO

Aperte le buste della gara per la Gestione della piscina dell'Acquaviva. Due sono le società che hanno risposto al bando del Comune di Teramo, per la gestione della piscina coperta e scoperta dell’Acquaviva per un anno più uno. Si tratta del "Raggruppamento 1: Virtus Buon Convento - Teramo nuoto" e del "Raggruppamento 2: Abruzzo Sport - Pretuziana sport, Rosetana nuoto e H2O Teramo". Prossimo step la nomina della commissione che dovrà analizzare l’offerta tecnica.