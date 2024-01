I CENTO ANNI DI ESTERINA CAPECE CIAMMARICONE ESEMPIO DI VITA

Il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore ai Servizi demografici Pina Ciammariconi, hannopartecipato stamane, ai festeggiamenti per i 100 anni di Esterina Capece Ciammaricone, che era circondata da parenti e amici. Nata nel 1924, Esterina ha attraversato il secolo d vita affrontando difficoltà e gioie con determinazione, assieme al marito Vittorio; unione da cui sono nati 4 figli – due maschi e due femmine – e poi 12 nipoti e 6 pronipoti.

Casalinga, Esterina ha saputo far fronte a tutto con spirito di sacrificio e buon senso, uniti a passione e determinazione. Particolarmente abile nel cucito, ha creato ricami con cui, in particolare,ha anche potuto permettere ai figli di studiare. Spiccato, per tutta la vita, il suo senso della solidarietà, con una generosità sostanziata dal naturale istinto alla condivisione, all’aiuto verso il prossimo e i più bisognosi. Esperta cuoca, è riuscita a preparare finanche le sue Virtù fino a pochianni fa. Le sue forze e lo spirito non l’hanno mai abbandonata, e così ancora può far tesoro di unamente vivace e attiva.

Esterina è insomma una testimonianza di vita per tutti, alimentata da valori sempre essenziali da cui alimentare uno sguardo lieto e fiducioso per il futuro.