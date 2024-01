E' MORTO FRANCESCO FLAGNANI, IL TITOLARE DELLO STABILIMENTO CAPRICE A GIULIANOVA

È morto Francesco Flagnani , ultimo "re" dei balneari, aveva gestito fino all'ultimo lo stabilimento Caprice. Giulianova è oggi in lutto. Aveva 77 anni. Aveva avuto anche il Venere e prima di lui a gestire l'ltro noto stabilimento c'era stato il padre Domenico che aveva proseguito il lavoro di nonno Flaviano negli anni del boom economico. Il Caprice è stato uno dei primi ad aderire all'iniziativa di far svolgere matrimoni in spiaggia, nel 2017 con grande successo. Di recente si è appreso che era interessato all'acquisto del Caprice l'imprenditore Franco Iachini ma Flagnani ha sempre detto "no grazie".