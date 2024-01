ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI: GRAZIANO CIAPANNA



Assessore: RIGENERAZIONE URBANA, AL GOVERNO DEL TERRITORIO DI

AREA VASTA E ALLA SICUREZZA



VOTI DI PREFERENZA 729

STIPENDIO DA ASSESSORE 5.796 euro (lordo mensile)

Anche lui è un “nuovo” tra gli assessori, ma per lui non vale sul discorso fatto per la Ferri, perché non è nuovo della politica, anzi: di gavetta ne ha fatta, e tanta. Ha la giusta esperienza, di politica e di vita, per non lasciarsi contagiare dal virus della gianguidità.

Non soffre di annuncite, anzi: parla fin troppo poco, ma cerca di dare un senso al suo assessorato, anche se il lavoro da fare sarebbe enorme per un esercito, figuratevi doverlo affrontare con un plotoncino di funzionari comunali.

Sa far del dialogo l’arma per convincere, della pazienza l’arte della costruzione, così da raggiungere quasi sempre gli obiettivi che si fissa.

Quasi sempre.

Nella multiforme pattuglia assessorile del Gianguido Bis, mi sembra quello che soffra di più per la generale inconcludenza, tanto che non mi meraviglierebbe vederlo prendere la porta prima della fine del mandato. In fondo, appartiene ad una scuderia politica, quella di Mauro Di Dalmazio, che ha sempre saputo prendere le distanze dalla gestione della cosa pubblica, quando quella gestione palesava atteggiamenti disallineati con i programmi che avevano motivato la nascita di quella stessa esperienza.



ADAMO