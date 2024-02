ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI: ILARIA DE SANCTIS



Assessore: WELFARE E AL DIRITTO ALLA CASA



VOTI DI PREFERENZA 455

STIPENDIO DA ASSESSORE 5.796 euro (lordo mensile)

Paga lo scotto di un’annata difficile assai, dal punto di vista del sociale. Combatte, cercando di far valere le ragioni del bisogno su quelle del superfluo, il necessario sul futile, l’aiuto a chi non ha una casa sul palco per i concertoni. Ma è sola, in una Giunta che non le ha mai manifestato eccessiva partecipazione e che, in assoluto, preferisce Elodie all’ “oddie” di chi non sa come mettere insieme il pranzo con la cena. Somatizza, a volte, questa condizione di marginalità, pensando più al concerto e, per questo, rendendosi aliena rispetto al resto della gianguideria, della quale non si sente totalmente partecipe, pur essendo stata la prima, con Francesca Di Timoteo, a credere in una leadership gianguidica.

Ma si sa, poi gli anni passano, i sindaci crescono, le amicizie si perdono…

Non merita la sufficienza perché, in un momento come questo, col reale, diffuso e grave bisogno di aiuto che avvertono ampie fasce della popolazione, dovrebbe ritrovare la grinta di un tempo, la “cazzimma” che so appartenerle, per spiegare a tutta l’allegra brigata dei selfisti, che non basta dire “Nessuno rimanga indietro”, ma bisogna poi fare in modo che sia davvero così.

Perché per molti, in questa città, il “buonanotte Teramo” non è più il tributo del primo cittadino alla perduta adolescenza, ma una luce che si è spenta.



ADAMO