ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI: DOMENICO SBRACCIA



Assessore: FRAZIONI E CURA, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE



VOTI DI PREFERENZA 659

STIPENDIO DA ASSESSORE 5.796 euro (lordo mensile)

Non sarò obiettivo. In questa pagella, non riuscirò ad essere del tutto distaccato, perché per Mimmo Sbraccia nutro una sincera simpatia. Mi piace il suo essere diretto, concreto, viscerale a tratti, comunque sempre “vero”. Mi capita spesso di ricordare che, una volta, quando faceva parte della maggioranza di centrodestra, dopo una discussione a Casa Brucchi, se ne scese da Colleminuccio a piedi. E’ assessore in virtù di un “tradimento”, secondo alcuni, visto che era leghista e s’è candidato nella lista del Presidente della Provincia D’Angelo, in appoggio a D’Alberto, decretandone il successo elettorale.

Ha ereditato le manutenzioni da Valdo Di Bonaventura, ma soffre per una cronica mancanza di fondi, visto che il Comune continua ad annunciare investimenti a pioggia su strade e asfalti, ma per ora la siccità continua.

Merita la sufficienza perché so che, finita la pazienza (e non passa per essere uno che ne ha tanta) non farà mancare i suoi accenti polemici e questo, se in Giunta sono furbi, sarà abbastanza per evitare che quella pazienza finisca… con l’inizio dell’auspicata pioggia.



ADAMO