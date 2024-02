ADAMO / LE PAGELLE DEGLI ASSESSORI: STEFANIA DI PADOVA



Assessore a: BILANCIO SOLIDALE E SOSTENIBILE - COMUNITA’ EDUCANTE - TRIBUTI - PUBBLICA ISTRUZIONE



VOTI DI PREFERENZA 342

STIPENDIO DA ASSESSORE 7.245 euro (lordo mensile, è vicesindaco)

Merita la sufficienza. Forse avrebbe meritato anche di più, perché quando c’è stato da dire “No” alle eccessive pretese di Filipponi, che invocava stanziamenti da Festivalbar in una variazione di bilancio per le Nature indomite o i Natali faraonici, ha saputo dire no. Meriterebbe invece l’insufficienza perché, dopo la triste pantomima delle elezioni al Parlamento, che la videro giocarsi lo scranno alla Camera con Sottanelli, ha accettato di far da vice al Sindaco che non l’aveva appoggiata, pur essendo già una sua assessora.

L’insufficienza, il 5, che punisce la scelta con la quale di fatto nobilita una Giunta che senza di lei avrebbe ben altro (inferiore) carisma, fa dunque media con il 7 di quel saper tirare fuori "le palle" (metaforicamente parlando) e negare l'ennesima sproporzionata spesa concertistica.

Nel dibattito consiliare non fa mai venir meno la sua partecipazione attiva e conserva, nei confronti dell’opposizione, quell’educazione fatta di sincerità che la porta, prima di ogni Consiglio, a sentire quale obbligo il saluto ai banchi della Minoranza.

Cosa che, con eleganza, fa anche con la stampa, brillando così per diversità in una maggioranza che, specie nei confronti delle “voci libere”, non risparmia atteggiamenti al limite della mimica da stadio.



ADAMO