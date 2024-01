IL CASO PARADOSSALE DI SALITA IZZONE: LAVORI FINITI DA CINQUE MESI MA TUTTO È FERMO, I RESIDENTI OSTAGGI DEL CANTIERE… SARÀ L’ENNESIMO TAGLIO DEL NASTRO ELETTORALE?

Quella di Salita Izzone, a Teramo, sta diventando una questione proverbiale. I lavori nella traversa di Porta Romana, infatti, cominciati il 17 luglio si sarebbero dovuti concludere in un mese. E infatti, a Ferragosgo, erano finiti.

I lavori.

Il problema, è il cantiere che non finisce più.

E non si capisce perché.

Mesi di proteste, di domande, di solleciti, ma per i residenti non c’è speranza.

Quel cantiere resta lì.

Il 19 ottobre si è tenuta una riunione, alla quale hanno preso parte: il Comune, l'impresa che dovrebbe eseguire i lavori di asfalto e una rappresentanza dei residenti. Alla fine, si è giunti all'accordo di lasciare la via carrabile (qualcuno aveva proposto di chiuderla al traffico) e di completare il manto stradale con del porfido, più raffinato del semplice asfalto.

Da allora, però, non è successo nulla. Ma proprio nulla di nulla.

Una residente racconta di aver sollecitato il Comune, ma di essersi sentita dire che si sta attendendo il preventivo dalla ditta esecutrice,… dopo 3 mesi.

Intanto, c’è chi, nel tentativo di raggiungere la propria abitazione, cade, provocandosi fratture o lussazioni, solo per aver cercato di avventurarsi nell’angusto sentiero lasciato libero dalle reti.

A proposito delle reti, qualche settimana fa hanno anche cambiato la recinzione (tolta quella metallica, sostituita con quella arancione in plastica)... per la gioia degli abitanti, che si erano illusi che finalmente avrebbero ultimato i lavori.

Tra i residenti c’è chi sospetta che, per magia, tutto si sbloccherà all’improvviso… giusto in tempo per offrire una possibilità di taglio del nastro a qualche candidato alla Regione…

Ma è solo un cattivo pensiero… forse.