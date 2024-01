IL CASO / FINISCE AL TAR IL CONCORSO PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE

Finisce al Tar il concorso per la nomina del nuovo comandante della Polizia Provinciale, che ha visto la nomina dell’avvocato Pasquale Vittorini (nella foto), già rappresentante del Comune alla TeAm e consigliere comunale di maggioranza nel Gianguido I, nonché candidato alle ultime amministrative nella lista formata dal Presidente della Provincia, D’Angelo, in appoggio proprio al Sindaco riconfermato. A presentare il ricorso - come riporta oggi un quotidiano regionale - sarebbe stato Fabio Di Vincenzo, già comandante facente funzione della stessa Polizia Provinciale, che sostiene come non ci fosse alcuna necessità di un concorso, visto che il Presidente avrebbe potuto assegnare il ruolo direttamente, trattandosi di una posizione organizzativa. Il Tar ha fissato l’udienza per metà febbraio.