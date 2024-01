NESSUN CANTIERE (PER ORA) AL TEATRO COMUNALE, FINO A MARZO TUTTO FERMO

Nessun lavoro al Teatro Comunale, almeno fino a marzo. Anche se continuano a rincorrersi gli annunci gianguidici, che davano l’apertura di cantiere a gennaio, in realtà con ogni probabilità prima di marzo non succederà nulla. È stata infatti rinviata l’udienza del Tar, che si sarebbe dovuto esprimere sul ricorso presentato dal gestore del negozio “Sottosopra”, che occupa i locali al piano terra, fronte Corso San Giorgio. L’udienza, su iniziativa proprio della ditta Cingoli, si terrà dopo il 20 febbraio, data nella quale si dovrà risolvere un’altra questione che riguarda l’esercizio commerciale e che, di riflesso, potrebbe avere effetti sulla stessa tempistica del cantiere. Nel corso del rapporto di locazione degli spazi commerciali, infatti, la società che gestisce il negozio sarebbe cambiata, favorendo di fatto l’avvio di una nuova locazione di sei anni con il Comune. Se fosse confermato, si dovrà trovare una soluzione alternativa per avviare il cantiere, ma si saprà solo dopo il 20 febbraio, e dopo la successiva udienza del Tar che, presumibilmente, si terrà entro fine marzo.