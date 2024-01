SCAVANO PER LA FIBRA E… IMPRIGIONANO TUTTE LE MACCHINE IN PARCHEGGIO

Situazione paradossale in Piazza ddl Carmine, dove lo scavo della fibra ha, di fatto, bloccato tutte le macchine in parcheggio. Gli operai minimizzano “Ci si passa, facendo attenzione” ma sul posto è dovuta intervenire una pattuglia della Polizia Locale. Lo scavo attraversa tutta la piazza. Forse i suv, con le ruote più grandi, possono tentare di attraversare lo scavo, ma per le utilitarie la cosa appare francamente molto difficile. Ci si giure perché, visto che il cantiere di certo non è arrivato all'improvviso, la piazza non sia stata chiusa prima di scavare.