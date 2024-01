VIDEO-FOTO/ RACCOLTE 23 MILA FIRME PER LA RISERVA DEL BORSACCHIO, AMBIENTALISTI FUORI DALL'EMICICLO PROTESTANO CON LA CGIL, GLI AMBIENTALISTI E LE GUIDE

Tutti in consiglio regionale oggi per la riserva del Borsacchio. Le guide del Borsacchio hanno raccolto 23 mila firme consegnate al sindaco di Roseto che le consegnerà in aula ad inizio dei lavori a Presidente e componenti. Sul posto anche la Cgil con il suo segretario provinciale Pancrazio Cordone sceso in strada con Mauro Pettinaro ed altri rappresentanti del sindacato per chiedere al consiglio regionale di tornare indietro a quel 29 dicembre 2023 quando fu ridimensionata la riserva.