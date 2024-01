IN FUGA SU UNA MACCHINA RUBATA, LADRO INSEGUITO DAI CARABINIERI

La trascorsa notte, durante un’attività di prevenzione e di controllo del territorio unapattuglia della Stazione Carabinieri di Silvi Marina ha intercettato un’autovettura sospetta che transitava lungo la Strada Statale 16.

L'inseguimento è iniziato quando i militari, insospettiti dal finestrino abbassato di una Range Rover Evoque, intimavano l’alt al conducente. Questi invece che fermarsi, facendo una repentina inversione di marcia, accelerava la corsa nell’intento di far perdere le proprie tracce. Raggiunta località Tre Ciminiere, nei pressi dell’autostrada, il conducente della Range Rover, vistosi tampinato dalla pattuglia dell’Arma, decideva di abbandonarel’automezzo e dileguarsi nella folta vegetazione ivi presente.

I militari hanno riscontrato che l’autovettura era stata rubata poco prima ad un ignaro cittadino di Silvi che l’aveva parcheggiata sotto casa. Il mezzo restituito all’avente diritto ha riportato solo il danno della rottura del finestrino anteriore lato passeggero, atteso che il malvivente ha decodificato la centralina dell’autoveicolo per metterlo in moto.

Ulteriori indagini e accertamenti sono in corso per individuare il malvivente in fuga.