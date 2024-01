VIDEO-FOTO/ DITTA PRIVATA APRE PIAZZA DEL CARMINE IN DUE SENZA AVERNE L'AUTORIZZAZIONE, MEZZI RIMOSSI E MULTA SALATA PER LA VODAFONE

Quello che è accaduto oggi, in piazza del Carmine a Teramo, ha dell'incredibile, come ha giustamente evidenziato anche il dirigente comunale Bernardi quando si è recato sul posto ed ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi alla ditta Maxi Impianti di Ascoli Piceno che stava devastando la piazza per installarvi la fibra della Vodafone senza chiederne il permesso e senza averne l'autorizzazione. In pratica è accaduto che ieri pomeriggio la ditta ha portato i bobcat e i mezzi sul posto chiedendo ai carabinieri di non parcheggiare sotto alla caserma e stamattina hanno iniziato a devastare la piazza aprendola da ambo i lati e chiudendo le auto parcheggiate su un lato della piazza. Sono stati i cittadini a chiedere aiuto e a fine giornata la Polizia Locale ha fatto rimuovere i mezzi dal carro attrezzzi mentre gli operai hanno richiuso con le mani parti dell buche create. Ovviamente è scattata anche la sanzione dell'importo di tremila euro e tutti a casa. La betoniera chiamata a chiudere la strada aperta ha concluso la mattinata con l'incredulità dei cittadini scandalizzati dal fatto che una ditta possa arrivare e fare lavori senza neppure l'autorizzazione comunale.