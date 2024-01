È MORTO GIULIANO GAMBACORTA, CONOSCIUTISSIMO EX CONSIGLIERE COMUNALE

È morto Giuliano Gambacorta. Conosciutissimo in città, per l’impegno in politica, aveva 76 anni. Era stato anche amministratore della “ Sistema•, all’epoca società dell’ Arpa che gestiva il servizio di biglietteria. Lascia la moglie Rachele, i figli Valerio e Saula e il fratello Biagio, suo gemello. I funerali domani, mercoledì 31 gennaio, alle 15 nel Santuario della madonna delle Grazie.