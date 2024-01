VIDEO-FOTO/ INIZIATO OGGI LO SPOSTAMENTO DEI TRE MAXI GAZEBO DEGLI AMBULANTI DA PIAZZA VERDI A PIAZZALE SAN FRANCESCO. E LE CASETTE DI LEGNO?

In concomitanza con l'apertura del cantiere inerente l’intervento di riqualificazione del mercato coperto di Piazza Verdi, le attività commerciali che operavano nel sito, verranno dislocate in altre aree.

I commercianti che erano collocati all’interno del mercato, da giovedì 1° febbraio saranno trasferiti tutti in piazzale San Francesco nell'area retrostante il benzinaio, in questo caso si tratta degli imprenditori agricoli e dell'esercente la vendita di pesce.

I commercianti alimentari che invece nel giorno del mercato settimanale erano posizionati nella stessa Piazza Verdi (venditori di porchetta, frutta, latticini, fritti, ecc.) da sabato 3 febbraio, saranno trasferiti in Largo Madonna delle Grazie.

Fin qui la nota del Comune. Eravamo rimasti come detto dall'assessore Filipponi che gli ambulanti di piazza Verdi sarebbero stati collocati dentro a delle casette di legno ma il trasloco iniziato oggi, come da video e foto realizzate nel pomeriggio, e visto che l'assessore non ci ha risposto al messaggino vocale inoltrato, dimostrano che sul piazzale stanno spostando i grossi gazebo della protezione civile ma di casette, ad oggi, neppure l'ombra. Aspettiamo fiduciosi di vederle magari domattina. In ogni caso saremo presenti giovedi primo febbraio al primo giorno di scuola dei commercianti su piazzale San Francesco.