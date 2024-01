ELEZIONI / ELLY SCHLEIN DOMENICA A TERAMO E PROVINCIA PER D'AMICO

Per ora è solo un'indiscrezione, in attesa di conferme ufficiali, ma il programma sarebbe in fase di definzione: Elly Schelin sarà a Teramo domenica prossima, 4 febbraio. La segretaria del PD dovrebbe fare alcuni incontri in provincia, insieme al candidato presidente D'Amico, poi arrivare nel capoluogo anche per una serie di incontri con le associazioni. La Schlein era già stata in città il 10 maggio, in occasione della campagna elettorale per il Comune, a sostegno del candidato Sindaco D'Alberto. La conferma è attesa per le prossime ore, col dettaglio del programma.