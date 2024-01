BINARIO 21 / IL LICEO GRUE CELEBRA CON UN'OPERA LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 26 dicembre, con grande onore, due studentesse e una docente del Grue hanno preso parte alle celebrazioni ufficiali della Giornata della Memoria al Quirinale, in presenza delle massime autorità dello Stato. In questa occasione, hanno ricevuto una menzione speciale da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'opera in ceramica "Binario 21" , realizzata insieme ai compagni della classe seconda per il concorso "I Giovani ricordano la Shoa" .

Nella sede del Liceo Artistico, invece, i loro compagni appena tornati dal viaggio della memoria ad Auschwitz, hanno condiviso il racconto della visita ai campi di sterminio ai microfoni di Radio RAI Nazionale. Gli studenti, nel corso della trasmissione radiofonica, hanno avuto modo di testimoniare quanto sia stata forte e formativa questa esperienza, sicuri che l'incontro con le sorelle Bucci, sopravvissute all'Olocausto, lascerà nelle loro menti un ricordo indelebile.

Nell'Aula Magna del Liceo è seguito un incontro con Paolo di Giosia, fotografo dalla grande sensibilità artistica, noto per il suo sguardo sempre attento alle problematiche sociali e umane. L'artista, dopo aver raccontato agli studenti del Liceo e della scuola secondaria di primo grado lo studio meticoloso condotto intorno al tema della Shoa, ha mostrato loro la videoinstallazione 'Il Senso del Cielo', opera che affronta con delicatezza e, allo stesso tempo, con il giusto riferimento storico il tema dello sterminio dei bambini durante l’Olocausto.

La Giornata della Memoria ha unito ospiti, alunni e docenti nella consapevolezza di quanto sia fondamentale promuovere tramite l'arte in tutte le sue forme la cultura della pace e della tolleranza.