ESCE DI CASA E NON RIENTRA: SI CERCA A COLLEPARCO UN 84ENNE

Da stanotte, poco dopo l'1:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è impegnata in un intervento per la ricerca di una persona dispersa nella zona di Colleparco di Teramo. L'uomo, un 84enne affetto da disturbi cognitivi, Dino Taraschi , si era allontanato dalla propria abitazione di via Melarangelo nel pomeriggio di ieri e a notte inoltrata non vi aveva ancora fatto rientro. Suo figlio, preoccupato per la sorte del padre, ha allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno inviato sul posto, una squadra con il furgone UCL (Unità di Comando Locale) che è stato posizionato in via Rambelli, ed hanno attivato l'intervento di droni e cinofili che si stanno recando sul posto. Al momento le ricerche si stanno concentrando nella zona limitrofa al fiume Vezzola che risulta compresa nella cella telefonica dove è stato agganciato per l'ultima volta il cellulare utilizzato dall'anziano. Nel momento in cui si è allontanato dalla sua abitazione l'anziano indossava pantaloni di jeans, un giubbotto blu e un cappello marrone e portava occhiali da vista. Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a chiamare i numeri di soccorso 115,113 o 112.