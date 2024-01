ROBIN HOOD: “CHIEDIAMO UNA COMMISSIONE D’ INCHIESTA SU COLLEATTERRATO, IL PROBLEMA NON È IL NOME DELLA STRADA MA TUTTA LA CRESCITA DEL QUARTIERE”

L'associazione Robin Hood ritiene sterile la polemica tra vecchi e nuovi amministratori sulla denominazione della nuova via nel quartiere Colleatterrato basso.

l'associazione invita ad analizzare lo sviluppo del quartiere di Colleatterrato lato zona est, sicuramente da definire il peggio che una pubblica amministrazione possa esprimere, un quartiere cresciuto con canoni che fanno pensare alla speculazione edilizia delle zone marine. Strade senza uscita, storte, strette, assenza di parcheggi, aree verdi o luoghi destinati alla socializzazione, dove addirittura una struttura pubblica crea una sorte di blocco all'intera area, manca l'idea di quartiere "moderna", i Romani già avevano un'altra impostazione più funzionale.

Un quartiere nato con una serie di interventi che ha visto la pubblica amministrazione completamente svilita nel suo ruolo istituzionale, della programmazione e della gestione del territorio. Basti pensare anche al campo polivalente, al parcheggio che un'opera realizzata nell'area doveva restituire alla città, che ancora oggi non è fruibile e che costringerà, per renderla utilizzabile, i cittadini teramani a spendere centinaia di mila euro.

La treccani che alla voce urbanizzazione recita " Processo attraverso cui, dalla concentrazione urbana, si transita alla diffusione dell’ insediamento e delle funzioni urbane sul territorio , con la formazione di una rete di città gerarchicamente ordinata e tale da distribuire capillarmente i servizi ---

In quartiere vergine, c'era solo campagna, si ritiene utile pensare la sua pianificazione esprima al meglio il concetto la domanda che poniamo " cosa c'è di tutto questo nell'area di colleatterrato est?"

In una situazione disastrosa e incredibile, la politica locale discute e si accapiglia sulla intitolazione di una via.

questo è il livello che viene espresso, inutile meravigliarsi di altro.

L'associazione Robin Hood ritiene necessaria la costituzione di una commissione consiliare che apra una inchiestasu tutte le opere in financial project o nelle varie modalità di urbanizzazione, dove la parte pubblica concede dei benefici a fronte di una contropartita, per verificare 1 )se gli accordi sono stati rispettati; 2) chi aveva l'obbligo di farli rispettare; 3) se sono state concesse vendite a fronte di mancata realizzazione delle opere; 4) chi non ha attivato la escussione delle polizze fideiussorie a garanzia e copertura degli interventi nella parte pubblica.

L'associazione Robin Hood ritiene questa azione necessaria, soprattutto per il futuro, in modo da realizzare procedure e attività di controllo stringenti e puntuali

Il bene e la cosa pubblica non possono essere sempre soccombenti rispetto agli interessi privati.