“MI STAI AVVELENANDO”, STRANO CARTELLO SU UN ALBERO IN VIALE BOVIO

È con curiosità, ma anche con un filo dj preoccupazione, che i residenti di viale Bovio commentano quella strana scritta apparsa su un albero, quasi alla fine del lungo viale. Il cartello, un A4 in una cartellina di plastica, recita: “Ti ho fotografato, mi stai avvelenando. Intanto mi tutelo con una telecamera e una denuncia. Vigliacco”. Vista la cura nella realizzazione del cartello, non sembra essere uno scherzo o una trovata goliardica, ma un preciso messaggio. Per chi? E perché? Chi è il presunto avvelenatore? E cosa sta avvelenando? Magari proprio quell’albero, ma sembra improbabile una questione "ambientale".. più facile che sia una questione "personale". Una storia particolare, anche perché c’è chi parla di liti tra vicini, di danni alle auto.