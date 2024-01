AD UNDICI ANNI DALLA MORTE, VIENE INTITOLATA A TORREGIANI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO'

Ad undici anni dalla morte, domani, il comune di Teramo, nella scuola dell'Infanzia di San Nicolò, appartenente al l'Istituto Comprensivo TERAMO IV, si terrà la cerimonia di

intitolazione della scuola a Claudio Torreggianti, alla presenza delle autorità cittadine, della Dirigente scolastica e dei ragazzi che frequentano l'Istituto. Claudio Torreggianti era nato a TERAMO Il 20 marzo 1944 e morto il 1° febbraio 2013. Dopo aver conseguito il Diploma di maestro elementare, si era laureato in pedagogia all'Università dell'Aquila. Da lì era iniziato un percorso nella scuola, proseguito per l'intero arco della sua vita e caratterizzato dal coraggio di sperimentare e teorizzare aspetti innovativi della didattica. Tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta, Torreggianti si coinvolse anche nell'attività politica, sindacale e culturale. Ricoprì l'incarico di responsabile provinciale dei giovani democristiani e fu tra i sostenitori della linea del rinnovamento, propria della sinistra DC; in Abruzzo, pertanto, il suo impegno fu accanto a figure come quelle di Francesco Benucci, Lorenzo Natali Alberto Aiardi. Fu consigliere di amministrazione del nuovo ospedale civile Mazzini di TERAMO. Claudio Torreggianti ricoprì incarichi nell'IRSSAE ( Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi). Fu direttore didattico del IV circolo della Gammarana e quindi dell'istituto comprensivo di San Nicolò. All'interno del Centro Ricerche Personaliste ha animato la sala di lettura creando spazi di confronto e discussione soprattutto in materia pedagogica, argomento, questo, di sua prima costante passione e indiscussa competenza.