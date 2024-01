TRATTORE SI RIBALTA, AGRICOLTORE MUORE BATTENDO LA TESTA CONTRO UN PALETTO DI CEMENTO



Stasera, poco dopo le 17:30, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nei pressi di un'abitazione in via Salara a Pagliare di Morro d'Oro, a seguito di un incidente che ha interessato un mezzo agricolo. Nell'incidente è rimasto coinvolto un motocoltivatore con rimorchio, utilizzato da un uomo di 76 anni: D.B.U, le iniziali, impegnato in alcuni lavori agricoli su un terreno in pendenza. Per cause in corso di accertamento da parte della Carabinieri della Stazione di Notaresco, intervenuti sul posto, il motocoltivatore si è ribaltato sbalzando il conducente lungo la scarpata dove ha battuto violentemente il capo contro un paletto di cemento infisso nel terreno. Il mezzo agricolo si è fermato con le ruote all'aria quando ha raggiunto la base del ripido pendio. I vigili del fuoco hanno hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Giulianova che non ha potuto far altro che costatare la morte dell'anziano. Le operazioni di recupero del deceduto saranno eseguite a seguito dell'autorizzazione del magistrato di turno.