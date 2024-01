MUORE PER UNA MALATTIA 51ENNE TERAMANA

E' venuta a mancare Emanuela Aloisi 51enne giuliese, operatrice, per molti anni, al CUP. Poco più che trentenne fece parte della nota trasmissione televisiva “Uomini e Donne”.

Con grande commozione, il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale condividono il dolore della famiglia, degli amici, della città, per la perdita di Emanuela Aloisi, scomparsa oggi, a soli 51 anni, dopo una lunga malattia.

“ In questi momenti di enorme tristezza – afferma il Sindaco – desideriamo stringere in un abbraccio la famiglia di Emanuela. La scomparsa di una giovane donna è sempre un evento che si fa fatica ad accettare, ma nel caso di Emanuela lo sgomento è ancora più pesante. In tantissimi la conoscevano e le volevano bene. Il suo sorriso era il segno esteriore di una grande bontà d’animo ed anche di una straordinaria forza di carattere. Nessuno dimenticherà la dignità e il coraggio con cui ha affrontato la malattia, nessuno lascerà che il tempo cancelli lo straordinario esempio di umanità che Emanuela ha consegnato ai suoi e all’intera comunità giuliese”.