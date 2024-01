FOTO/ AUTO SI RIBALTA SULLA SP 150, 22ENNE QUASI ILLESO

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18:15 circa, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale 150, in località San Rustico nel comune di Basciano, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Peugeot 208. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Castelnuovo Vomano, il conducente dell'auto, un ragazzo 22enne, ha perso il controllo dell'auto che ha impattato contro un cordolo a bordo strada e si è ribaltata sul tettuccio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con i sanitari per prestare soccorso al giovane che precauzionalmente è stato trasportato presso l'ospedale Mazzini di Teramo con un'ambulanza della Croce Bianca di Montorio al Vomano.