SOSPESE STASERA LE RICERCHE DI DINO TARASCHI, RIPRENDERANNO DOMATTINA

Riprenderanno domattina alle prime luci dell' alba le ricerche dell'anziano 84enne Dino Taraschi di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Le ricerche di oggi circoscritte tra Colleparco, Villa Mosca e Viola non hanno dato alcun esito. Polizia di stato, vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e volontari di protezione civile hanno battuto per tutta la giornata vaste zone del comune di Teramo, principalmente l’area di Colleparco - ove risiede lo scomparso. Perlustrate anche zone limitrofe ed i sommozzatori dei vigili del fuoco inoltre hanno risalito il fiume Vezzola. Circa 40 le unità tra volontari e forze dell’ordine coinvolte nella ricerca, comprese le unità cinofile di volontari e vigili del fuoco, droni e un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Roma.

Stasera si è tenuta una riunione in Prefettura con le forze dell'ordine e i soccorritori durante la quale è stato deciso di sospendere per stanotte le ricerche dell'anziano che riprenderanno domattina anche se i Vigili del Fuoco manterranno un presidio.