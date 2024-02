MAXI SEQUESTRO DI COCAINA A VALLE CASTELLANA, INSOSPETTABILE IN MANETTE

Maxi sequestro di cocaina a Valle Castellana. Un chilo e mezzo di cocaina è stato trovato nell'abitazione di un insospettabile a Valle Castellana, scrive stamattina Il Centro: per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il blitz, eseguito nella notte tra martedì e mercoledì, è stato portato avanti dalla polizia teramana con un fascicolo prima aperto dalla Procura teramana e successivamente passato per competenza territoriale alla Procura ascolana. L'udienza di convalida, infatti, è in programma al tribunale di Ascoli. Il maxi quantitativo di droga, molto probabilmente, doveva servire per rifornire sia il mercato teramano sia quello ascolano dopo un primo nascondiglio nel piccolo centro al confine tra i territori teramano e ascolano.