INCENDIO DOLOSO, IGNOTI DANNO FUOCO AD UN CAMPER CON LA BENZINA

Un incendio di origine dolosa ha visto protagonista, stanotte, un camper che è andato completamente a fuoco dopo che, ignoti, hanno dato fuoco al mezzo con un liquido infiammabile, forse benzina. A chiamare i Vigili del Fuoco sono stati alcuni vicini che hanno visto il camper a fuoco parcheggiato in un terreno agricolo nella frazione di Villa Vienè a cinque chilometri da Montorio al Vomano. Sono state necessarie diverse ore per spegnere l'incendio e le fiamme che hanno completamente avvolto e distrutto il camper di proprietà di un professionista dell'Aquila che stanotte non è stato possibile avvertire perchè non ha mai risposto al telefono. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative. Per estinguere completamente l'incendio è stata inviata sul posto anche un'autobotte utilizzata per rifornire l'autopompa impegnata nell'azione di spegnimento. Al termine delle operazioni di intervento i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incendiato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Isola del Gran Sasso per gli adempimenti di propria competenza.