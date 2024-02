ROBIN HOOD DENUNCIA MEGA BOLLETTE DI GAS DA ENEL ENERGIA CON COSTI SOPRA AI 2,4 EURO A METRO CUBO, ERA STATO PREANNUNCIATO IN UNA LETTERA

L'associazione Robin Hood segnala la presenza di numerosi utenti che denunciano di aver ricevuto mega bollette gas da Enel Energia con costi sopra ai 2,4 euro a metro cubo.

Gli sportelli dell'azienda hanno comunicato che l'aumento era stato preannunciato da una lettera, utenti che contestavano la mancata ricezione è stato risposto, noi le abbiamo consegnate a Poste Italiane, se non è arrivata non è colpa nostra.

La lettera laddove sia arrivata non è assolutamente comprensibile ai più., può essere compresa solo da chi ha delle conoscenze tecniche in materia

Una cosa è certa le prime bollette emesse in estate non hanno destato allarme per i bassi consumi, mentre quella emessa adesso e la successiva, sino al cambio di contratto, garantiranno un enorme gettito finanziario.

non solo gli utenti al fine di bloccare la situazione rinnovano immediatamente il contratto con il fornitore.

In una logica di mercato libero maturo ed in presenza di comunicazioni chiare, normalmente l'utente cambia operatore.

L'Associazione Robin Hood, esporrà all'Antitrust per una valutazione la documentazione raccolta chiedendo un intervento nel merito, nel mentre contesterà per ogni singolo utente.

L'associazione sta valutando anche la leggittimità dell'invio massivo di email con apertura di una pec sul sito dell'Enel Energia