VIDEO-FOTO/ ANCORA INTROVABILE L'ANZIANO DI COLLEPARCO, RICOSTRUITI I MOVIMENTI DEL SUO CELLULARE

Seconda giornata di ricerche per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, con squadre arrivate anche dalla Vibrata, alla ricerca dell'84enne Dino Taraschi, scomparso dalla notte dell'altro ieri dalla sua abitazione. Si è appreso che il cellulare dell'anziano, quel giorno, ha agganciato la cella telefonica di Viale Bovio verso le 19 e più tardi verso le 21,30 quella di Viola e Villa Mosca. Da li in poi più nessuna notizia. Mano a mano che trascorrono le ore, si affievoliscono le speranze di trovarlo in vita, anche a causa delle rigide condizioni delle temperature di queste notti. Momenti di grande apprensione da parte dei figli e della moglie.