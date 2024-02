DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER EVASIONE GRAZIE AI VIDEO E ALLE FOTO MESSE SU TIK TOK

I carabinieri della Stazione di Torricella Sicura hanno deferito, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, una persona per evasione. L'uomo, ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione nel piccolo centro del teramano, privo di autorizzazione, passeggiava a Teramo, in luogo diverso da quello stabilito come luogo di detenzione domiciliare. I militari hanno scoperto l'evasione monitorando i social network ed in particolare il profilo "tik tok" dell'uomo, su cui erano stati pubblicati video e foto che lo ritraevano "a spasso" nel capoluogo di provincia