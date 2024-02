TORTORETO RICEVE LA SUA SETTIMA BANDIERA GIALLA DEI COMUNI CICLABILI FIAB

Questa mattina, nel corso della cerimonia di consegna virtuale delle Bandiere Gialle della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Tortoreto ha ricevuto per la settima volta il vessillo dedicato ai comuni attenti alla ciclabilità ed alla mobilità sostenibile, confermando il prestigioso punteggio di 4 Bike Smile.

Un’ulteriore conferma della validità del percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale Piccioni per migliorare gli standard qualitativi del nostro territorio, misurato ogni anno per poter riconsegnare gli spazi urbani possibili alla comunità e ai graditi ospiti.

E’ un riconoscimento del lavoro e dell’impegno della maggioranza, del Comando di Polizia e degli altri uffici coinvolti, insieme continueremo a lavorare per un progetto di mobilità moderna ed ecosostenibile che migliorerà ulteriormente la qualità della vita a Tortoreto. Abbiamo iniziato nel primo mandato e continueremo in questo secondo mandato, dopo l’approvazione del Biciplan, i primi interventi puntuali, una delega dedicata alla mobilità sostenibile, fino ad arrivare alla condivisione dell’area 30 con tutti gli altri comuni della costa teramana. Un elenco di attività dietro il quale vi e’ un lavoro costante e quotidiano , un cambiamento di mentalità, una visione diversa di come vivere gli spazi pubblici e recuperarne altri. Un mood ormai forte, riconosciuto, apprezzato che migliorerà anche la qualità della vita di tutti noi concittadini e turisti.