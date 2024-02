LA PROTESTA DEI TRATTORI TOCCA ANCHE ROSETO DEGLI ABRUZZI

La protesta degli agricoltori tocca anche anche Roseto degli Abruzzi. Dopo giorni di sit-in davanti al casello autostradale dell’A14 oggi una cinquantina di trattori hanno sfilato su lungomare

I manifestanti denunciano le conseguenze negative delle politiche ambientali promosse dall’Unione europea, che a loro avviso penalizzano il settore agricolo e favoriscono la speculazione. La protesta è stata accolta molto favorevolmente anche dai tanti cittadini che si sono detti a loro fianco.

Sì all’agricoltura tradizionale e no alle politiche green, i prezzi alle stelle negli acquisti al consumo, mentre il valore di vendita riconosciuto all’agricoltore non copre neppure il costo di produzione. L’Unione europea ci ha tradito, le direttive green impongono un concetto vecchio e stanco, un’idea di ambiente che non ha nulla a che fare con la realtà.

Questa mattina il Sindaco di Roseto degli Abruzzi e il Consigliere Provinciale delegato Enio Pavone, accompagnati dal Vice-Sindaco Angelo Marcone e dai consiglieri Dario Chiarobelli e Vincenzo Addazii si sono recati presso il Lungomare Celommi per portare la vicinanza della comunità al corteo organizzato stamane a Roseto degli Abruzzi da numerosi agricoltori a sostegno del comparto agricolo che sta protestando in tutta Europa ed in Italia chiedendo, con decisione, di ripensare le misure sulla sostenibilità del settore agroalimentare volute da Bruxelles.

“Quelle che il mondo agricolo porta in piazza in questi giorni sono delle giuste rivendicazioni che non possono che avere il nostro pieno sostegno – dichiara il primo cittadino Mario Nugnes – si tratta di un comparto strategico per il territorio rosetano e che come Amministrazione siamo pronti a sostenere in questa battaglia che riguarda anche il futuro dell’intero Paese. Auspichiamo che l’Europa ascolti il grido di aiuto che il mondo agricolo sta lanciando ormai da settimane e riveda delle decisioni che rischiano di mettere in ginocchio l’agricoltura in tutto il Vecchio Continente”.