VIDEO / DA OGGI E PER TRE ANNI IL CANTIERE DEL VECCHIO MERCATO COPERTO, LAVORI AUMENTATI DI TRE MILIONI DI EURO







Tre anni di lavori da oggi, per l’ex mercato coperto di Teramo. Oggi, infatti, è stato finalmente aperto il cantiere che vedrà rinascere la struttura. Una partenza in ritardo, rispetto al progetto originario, perché c’è stato da rivedere i costi dei materiali, lievitati tanto da pretendere una spesa di tre milioni in più. Il cantiere, ovviamente, avrà riflessi anche sul traffico, visto che - ad esempio - saranno eliminati tutti i parcheggi lato Braga, per consentire ingresso e uscita dei mezzi impegnati nei lavori. A proposito del Braga, anche sull’antica struttura dell’ex conservatorio partiranno presto i lavori, così come dovrebbero partire a breve anche quelli sulla scuola San Giuseppe.