TROVATO (FORSE) IL TEATRO JOLLY: SARÀ AL PARCO DELLA SCIENZA

Potrebbe essere il Parco della Scienza, il teatro “jolly” che il Comune di Teramo sta cercando, per organizzare una attività teatrale nei prossimi anni, che vedranno il Comunale chiuso per lavori. per i prossimi anni. L’idea presa in considerazione dall’assessore Antonio Filipponi, sarebbe quella di realizzare un palcoscenico provvisorio nella sala del Parco della Scienza, e lì ospitare le rassegne teatrali. Se così fosse, come sembra, c’è da risolvere il problema della sala consiliare, che non potrebbe più convivere col teatro. Il Comune starebbe a questo punto valutando ipotesi alternative, che vanno dalla sala consiliare della Provincia (troppo piccola però) ai locali dell’ex Tercas in via Carducci, che sono tra l’altro “dirimpettai” dell’attuale sede comunale. Trovare uno spazio per le sedute del Consiglio Comunale, è di certo meno complicato del trovare una sede per il teatro “jolly” da utilizzare per tre anni almeno. Il Parco della Scienza potrebbe risolvere e piacere a tutti. Seicento posti, aumentabili, ed ecco che il teatro è fatto. Provvisorio ma molto dignitoso.