LE RICERCHE DI DINO TARASCHI RIPRENDONO STAMATTINA, I FAMILIARI LANCIANO UN APPELLO: «CONTROLLATE CANTINE E FONDACI A VILLA MOSCA, VIOLA E COLLEPARCO»

Riprenderanno alle 7 le ricerche di Dino Taraschi scomparso da tre giorni dalla sua casa di Colleparco. La notte è trascorsa tranquilla e senza novità. I vigili del fuoco hanno mantenuto il presidio. I familiari lanciano un appello affinchè i cittadini che risiedono tra Colleparco, Villa Mosca e Viola controllino fondaci e cantine dove si potrebbe essere rifugiato per il freddo di queste notti, il signor Dino che ha 84 anni. I figli ma anche la moglie che ha precarie condizioni di salute sono in grande apprensione e chiedono la collaborazione di tutti. Ricordiamo che il cellulare di Dino Taraschi si è agganciato alla cella telefonica di viale Bovio verso le 19 del giorno della scomparsa e più tardi, alle 21,30 a quella di Viola motivo per il quale le riceche sono ancora concentrate in queste zone anche se, qualcuno, sostiene di averlo visto, nel giorno della scomparsa anche a Teramo città. Anche stamattina sorvolerà la zona l'elicottero dei Vigili del Fuoco che tornerà sul posto.