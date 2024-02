"DIVERSAMENTE GREEZ", SI AVVICINA L'EVENTO FINALE E GLI STUDENTI SONO IN FERMENTO

Al via il progetto "DIVERSAMENTE GREEZ". Il progetto nasce da un'idea della Professoressa Paola Salvatore a seguito di una richiesta partita dai ragazzi del Polo Alberghiero che l'anno scorso hanno ricevuto una menzione speciale al festival mondiale della creatività nel mondo della scuola tenutosi all'ARISTON di Sanremo. Quest'anno la professoressa Paola Salvatore ha deciso di cimentarsi in un musical che rievoca quello di Grease. La differenza con quest' ultimo è che i personaggi sono studenti appartenenti a più scuole: liceo coreutico, liceo musicale (AQ), Liceo Milli, Istituto Alberghiero, Scuola media Zippilli.

Il progetto, ispirato dalla notte dei serpenti di Enrico Melozzi, verte a realizzare i dialoghi dei personaggi in dialetto teramano. Affinché l'evento finale, che avverrà il 7 giugno 2024 , si realizzi alla perfezione ,la docente si è circondata di professionisti sia nel campo del ballo che del canto e della recitazione. Cristina Tritella si occuperà delle coreografie, Marina Salvatore si occuperà del canto, Tonino Ranalli nella creazione di sceneggiature, Il professor Elso Simone Serpentini e la professoressa Simonetta Sacripanti della traduzione scientifica del dialetto Teramano. Da non dimenticare la preziosa collaborazione di Franco Palumbo, detto Roppoppo', che legherà le storie, la cantante Nancy Fazzini che farà parte del coro, la presentatrice Francesca Martinelli. Il progetto mira ad integrare i ragazzi "speciali" e non solo.....Mira soprattutto alla valorizzazione della cultura popolare abruzzese. Le scuole precitate daranno dei crediti ai ragazzi partecipanti ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Musical.

La professoressa ringrazia ancora una volta la ballerina coreografa Cristina Tritella per aver aperto le porte a questi ragazzi nella scuola "DIETRO LE QUINTE". I ragazzi frequentano le lezioni gratuitamente, grazie agli sponsor che siamo riusciti ad ottenere. Se qualche lettore volesse contribuire con piccoli aiuti può contattarci al numero 3294430183.