GIULIANOVA PATRIMONIO, I SINDACATI CHIEDONO LE GARANZIE OCCUPAZIONALI PER TUTTI I DIPENDENTI

Questa mattina, presso la Sala Consiliare, si è svolto l'incontro con il Comune di Giulianova e la Giulianova Patrimonio, richiesto dalla FP CGIL, vista l'imminente scadenza del bando di manutenzione del verde e la richiesta da parte sindacale del mantenimento di tutto il personale impegnato nel servizio.

Il Comune, nella persona dell'assessore Paolo Giorgini, ha dichiarato che l'impegno dell'Amministrazione è di salvaguardare tutte le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel servizio, a prescindere da quello che accadrà il 5 febbraio, data in cui è posta la scadenza del bando di assegnazione della manutenzione del verde.

Una dichiarazione di intenti necessaria visto il momento di forte incertezza.

Come Cgil abbiamo richiesto le garanzie occupazionali e di proseguire il confronto per arrivare a prospettive future e durature per i lavoratori e le lavoratrici della Giulianova Patrimonio.

L'incontro è stato aggiornato al 12 febbraio, mentre mercoledì prossimo ci sarà l'assemblea sindacale.

Per FP e NIDIL CGIL TERAMO

Mauro Pettinaro e Natascia Innamorati