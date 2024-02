I CAVILLI BUROCRATICI CHE DANNEGGIANO CRISTIAN ED EDOARDO E NEGA LORO IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE: " COMMISSARIATE L'UFFICIO SCOLASTICO"

Quello che sta accadendo a Cristian ed Edoardo, due ragazzi disabili, è veramente vergognoso: ben inseriti da alcuni anni in una struttura scolastica, all’inizio dell’attuale anno scolastico hanno trovato l’ingresso barrato da un dirigente che si appiglia a ridicoli cavilli burocratici mentre, nel silenzio generale, calpesta il loro diritto all’istruzione. Solo affrontando importanti spese economiche da parte delle famiglie, due settimane fa il Tribunale Amministrativo Regionale d’Abruzzo ha ordinato all’istituzione scolastica di far tornare i due ragazzi a scuola. Alla lettura dell’ordinanza, come genitori abbiamo avuto immediatamente la preoccupazione che sarebbe iniziata la tipica melina burocratica di chi non vuole assumere decisioni e che galleggia nel burocratese. La preoccupazione si è trasformata purtroppo in realtà, anzi in un incubo che solo chi vede regredire i propri figli può capire. Ma non ci arrendiamo davanti all’inefficienza dell’istituzione scolastica, che da questa storia ne sta uscendo malissimo. Saremo costretti come famiglie a ricorrere di nuovo alla giustizia amministrativa con la richiesta del commissariamento dell’ufficio scolastico competente, con la nomina di uno specifico commissario ad acta, se entro pochi non viene trovata la soluzione migliore per i due ragazzi, per far valere così il dirittouniversale all’istruzione a loro disconosciuto, che rapprenta una gravissima discriminazione, ancora più grave quando messa in atto ostinatamente proprio da una istituzione scolastica. Faremo valere questo diritto in tutte le sedi opportune perché la risoluzione di questa triste vicenda oltre a fare scuola (quella vera) rappresenta una battaglia di civiltà. E' quanto dichiara in una nota Maurizio Verna ex assessore al Comune di Teramo.