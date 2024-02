FESTA DEL CARNEVALE A SILVI, SUL LUNGOMARE L''11 FEBBRAIO

L’amministrazione comunale e l’associazione Cinque Lire,diretta con passione e professionalità da Giorgia Lanzilli, stanno mettendo a punto l’organizzazione del “Silvi Masquerade” che si svolgerà domenica 11 febbraio. La manifestazione carnascialescainteresserà il lungomare da piazza Fermi a piazza dei Pini e si concluderà in piazza Marconi. Alle 15 i bambini fino a 12 anni, si ritroveranno in piazza dei Pini dove quelli compresi dai 6 ai 12 anni potranno iscriversi alle gare della Maschera tradizionale più bella, della Maschera Moderna, di quella Più originale e di quelle meritevoli di particolari menzioni. A bambini iscritti saranno offerti coriandoli e caramelle. Alla stessa ora i ragazzi dai 13 anni in su e gli adulti si ritroveranno in piazza Fermi per iscriversi alla gara loro riservata. Alle 16 da piazza dei Pini e da piazza Fermi si formeranno due sfilate in maschera, guidate da Cosplayer, che si incontreranno in piazza Marconi dove avrà luogo la gara per l’assegnazione dei premi alla migliore maschera tradizionale (Arlecchino, Pulcinella, Colombina ecc…), alla Maschera Moderna più bella e alla Maschera più originaleche riceveranno due ingressi ciascuno a Mirabilandia. Alle tre maschere che otterranno la menzione speciale “Complimenti” andrà in premio un gioco offerto da Io Bimbo. Per la categoria riservata ai ragazzi dai 13 anni in poi e agli adulti sono previsti un primo premio alla Maschera più Bella consistente in due ingressi a Mirabilandia e un premio speciale al “Gruppo più originale” i cui componentiriceveranno un buono ciascuno per una pizza e birra offerti dal ristorante La Lanterna. La giuria sarà composta da qualificati Cosplayer professionisti. Nel pomeriggio un trenino lillipuziano trasporterà gratuitamente grandi e piccini sul lungomare per la durata dell’evento. “L’amministrazione comunale – ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo Matteo Colatriano–conquesta bella e coinvolgente manifestazione dà il via ad una nuova stagione di eventi culturali e ricreativi che stiamo programmando con l’intento di offrire ai nostri concittadini e ai turisti che verranno in estate momenti di svago e occasioni di divertimento e di cultura. Silvi Masquerade è una sorta di prova generale per la formazione anche nella nostra città di una proficua sinergia tra Comune, imprese e attività economiche locali capace di sviluppare già nell’immediato futuro la stessa collaborazione che in altre realtà sta dando importanti risultati. Ringrazio di cuore gli sponsor che ci hanno affiancato in questa prima iniziativa”.