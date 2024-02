COMIFAR, STATO DI AGITAZIONE CONTRO PROCEDURA LICENZIAMENTO PER 41 ADDETTI CHE COINVOLGE ANCHE TERAMO

Scatta lo stato di agitazione per i dipendenti di Comifar, il gruppo leader della distribuzione farmaceutica in Italia. Alla base della mobilitazione, proclamata dai

sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, i nuovi esuberi annunciati dalla direzione societaria nel customer service dopo la riorganizzazione avviata negli ultimi anni. L'ultima procedura di licenziamento collettivo coinvolge complessivamente 41 lavoratrici e lavoratori impiegati nei reparti front-end, omeopatia, teleselling e

transfer order. L'impatto maggiore dei licenziamenti riguarda la sede di Roma / Morozzo, con un esubero di 35 persone, ma ad essere

coinvolte sono anche le sedi di Torino (1), Lamezia (1), Teramo (2), Misterbianco (1) e Novate Milanese (1). La protesta è organizzata con un pacchetto di 10 ore di sciopero, da

gestire con modalità che verranno definite anche a livello locale, ed un programma di assemblee territoriali da svolgersi nelle prossime

settimane. Il 5 febbraio le organizzazioni sindacali hanno intanto convocato l'assemblea nazionale unitaria per fare il punto sulla vertenza.

Per i sindacati, che in un comunicato sindacale unitario stigmatizzano

la terza riorganizzazione avviata da Comifar negli ultimi anni, ''è

inaccettabile ed ingiustificabile che una società leader di mercato, i

cui andamenti commerciali e gestionali sono positivi, decida in breve

tempo di ristrutturare un reparto già oggetto di tagli e riduzioni

orarie e contrattuali''. Ad essere coinvolti, sottolinea la nota

unitaria, ''lavoratrici e lavoratori che con sacrificio e

responsabilità hanno già accettato di ridursi l'orario di lavoro e

cambiare reparti e orari per potersi assicurare un futuro

professionale sereno''. ''Questa - sottolineano le organizzazioni

sindacali - per noi è una mancanza di rispetto ed un tradimento della

fiducia delle persone che lavorano in Comifar. Non ci fidiamo più di

chi dietro all'obiettivo del profitto e della produttività continua a

licenziare le persone, rinnegando progetti gestiti con accordi

sindacali di grande rilevanza solo pochi mesi prima''.